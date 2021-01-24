02:12 (мск), источник: Известия
Взрыв прогремел в церкви в Калифорнии
В баптистском храме в штате Калифорния прогремел взрыв, полиция начала расследование, сообщает NBC News в субботу, 23 января.
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Инцидент произошел рано утром в субботу в одной из церквей в
Кроме того, ранее неизвестные расписали стены здания оскорбительными выражениями.
После взрыва в церкви начался пожар, информации о пострадавших не поступало. В расследовании участвуют сотрудники ФБР и местные власти.
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