AstraZeneca сообщила о двукратном урезании поставок вакцины в Европу

«Во время сегодняшнего заседания руководящего комитета с членами ЕС по стратегии вакцинации представители AstraZeneca заявили о задержках в поставке вакцин в первом квартале 2021 года», — заявила еврокомиссар.
По ее словам, государства-члены ЕС выразили недовольство срывом поставок препарата.
«Мы настаивали на точном графике поставок, на основе которого страны должны планировать свои программы вакцинации при условии предоставления временного разрешения на продажу», — добавила Кириакидес.
По данным Reuters, в первые три месяца нового года AstraZeneca недопоставит в Европу 60% заказанной партии — почти 31 млн доз. При этом контракт с ЕС подразумевал поставку до марта 80 млн доз препарата.
Источник агентства также заявил, что производитель не дал гарантии компенсации недостатка вакцин и во втором квартале 2021 года и пока не может определить четкий график поставок в первом полугодии.
Вакцина от AstraZeneca официально еще не одобрена в ЕС, ожидается, что европейские власти сертифицируют ее в начале февраля. При этом препарат активно используется в прививочной кампании в Великобритании.
В начале января Угур Шахин, глава немецкой биоинжиниринговой компании BioNTech, которая совместно с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса, предупредил об угрозе сбоев в поставках препарата. По его словам, это связано с дефицитом вакцин от других производителей, что вызвало повышенный спрос на препарат Pfizer/BioNTech.
В середине января шесть европейских стран — Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония — пожаловались в Еврокомиссию на проблемы с поставками препарата Pfizer/BioNTech.
Позже Pfizer уведомила власти Италии о сокращении поставок вакцина на 29% в связи с реорганизацией производства. Министр по региональным проблемам Франческо Бочча в ответ заявил, что Рим рассматривает возможность судебного иска к фармкомпании.