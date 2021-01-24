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02:25 (мск), источник: ТАСС

Пираты напали на турецкое судно в Гвинейском заливе

ТАСС, 24 января. Пираты напали на шедший под флагом Либерии в Гвинейском заливе турецкий контейнеровоз MOZART и взяли в плен 15 членов экипажа. Об этом сообщило в воскресенье Анатолийское агентство.

По его данным, атака была совершена в субботу, когда судно находилось на расстоянии около 86 морских миль (160 км) от города Сан-Томе.

В результате нападения из 19 членов экипажа 15 были взяты в плен, один человек стал жертвой пиратов.

Отмечается, что погибший был уроженцем Азербайджана.

Президент Турции Тайип Эрдоган дважды разговаривал по телефону с капитаном захваченного контейнеровоза Фурканом Яреном. Турецкий лидер получил информацию, согласно которой судно движется в сторону Габона с тремя оставшимися на борту моряками. Он заявил, что внимательно следит за ситуацией, и дал поручение принять все необходимые меры для спасения похищенных.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и выразил соболезнования в связи с гибелью моряка.

В поисках похищенных членов экипажа задействованы турецкие посольства в соседних странах.

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