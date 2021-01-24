17:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Посмеявшийся над получившей удар россиянкой боец Росгвардии будет уволен
Росгвардейца, посмеявшегося над видео, где боец ОМОН пинает в живот россиянку во время несанкционированной акции в
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Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем
«К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал он.
Ранее сообщалось, что в полиции извинились перед женщиной, получившей от силовика удар.
23 января в Петербурге во время несанкционированной акции сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Ее госпитализировали. Прокуратура и МВД начали служебную проверку.