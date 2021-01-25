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14:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Нидерландах полиция водометами разогнала протест против новых коронавирусных ограничений

Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Эйндховене, вышедших на акцию протеста против новых коронавирусных ограничений, в частности, введения с 21.00 комендантского часа.

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Протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины | Источник: EPA

Протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов. В Амстердаме прошли демонстрации с меньшим числом участников.

Больше 100 человек было задержано.

Некоторые демонстранты сооружали из велосипедов баррикады против полиции, в конечном счете использовавшей слезоточивый газ для разгона митингующих, сообщает корреспондент Би-би-си в Нидерландах Анна Холлиган.

В Эйндховене полиции пришлось применить силу | Источник: GETTY IMAGES
Протесты в Амстердаме тоже разгоняли с помощью водометов | Источник: Reuters

В субботу вечером в деревне Урк на севере страны был подожжен центр тестирования на Covid-19, сообщили местные власти.

Министр здравоохранения Уго де Йонге назвал произошедшее беспределом.

В Нидерландах впервые после Второй мировой войны введен комендантский час — с 21:00 до 04:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.

Председатель Совета национальной безопасности Хуберт Брюльс сказал, что понимает разочарование людей, но добавил: «Если мы будем настойчивыми, мы быстрее вернем себе свободу».

Источник: GETTY IMAGES
Десятки протестующих были задержаны | Источник: EPA

Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины второстепенных товаров закрылись в декабре.

Из-за опасений по поводу новых вариантов вируса в стране введен запрет на полеты из Великобритании, Южной Африки и Южной Америки.

В Нидерландах зарегистрировано более 944 000 случаев коронавируса, умерло почти 14 тысяч человек.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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