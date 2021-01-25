В Нидерландах полиция водометами разогнала протест против новых коронавирусных ограничений

Протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов. В Амстердаме прошли демонстрации с меньшим числом участников.
Больше 100 человек было задержано.
Некоторые демонстранты сооружали из велосипедов баррикады против полиции, в конечном счете использовавшей слезоточивый газ для разгона митингующих, сообщает корреспондент Би-би-си в Нидерландах Анна Холлиган.
В субботу вечером в деревне Урк на севере страны был подожжен центр тестирования на Covid-19, сообщили местные власти.
Министр здравоохранения Уго де Йонге назвал произошедшее беспределом.
В Нидерландах впервые после Второй мировой войны введен комендантский час — с 21:00 до 04:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.
Председатель Совета национальной безопасности Хуберт Брюльс сказал, что понимает разочарование людей, но добавил: «Если мы будем настойчивыми, мы быстрее вернем себе свободу».
Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины второстепенных товаров закрылись в декабре.
Из-за опасений по поводу новых вариантов вируса в стране введен запрет на полеты из Великобритании, Южной Африки и Южной Америки.
В Нидерландах зарегистрировано более 944 000 случаев коронавируса, умерло почти 14 тысяч человек.