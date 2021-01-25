17:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле
Неизвестный с ножом напал на россиян в турецком Стамбуле, трое из них ранены. Об этом сообщает источник РИА Новости в местной полиции.
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Известно, что нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ, пострадали россиянки Александра Р. и Александра В., а также россиянин Максим М. Жизни пострадавших российских граждан ничто не угрожает.
«Камеры наблюдения зафиксировали нападение на граждан России. Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», — рассказал собеседник агентства.
Сообщается, что полиция ведет поиск преступника.