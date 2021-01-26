20:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си
Коронавирус: 100 миллионов заболевших в мире
Число заразившихся Covid-19 в мире превысило 100 миллионов человек.
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Уже много месяцев печальный список возглавляют США (почти 26 млн случаев, 431 тыс. смертей), за ними следуют Индия, Бразилия, Россия и Британия.
Почти по 30 миллионов человек заболели в Европе и Северной Америке, 22,6 миллиона в Азии, 15,3 миллиона в Южной Америке.
По официальным данным, наименее пострадавшим континентом остается Африка, возможно,