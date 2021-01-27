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11:25 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 17 741 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 17 741, это минимальное значение с 29 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 774 672, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,47%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,07%), Республике Алтай (0,1%), Москве, Ямало-Ненецком АО, Псковской области, Костромской области, Республике Хакасия (0,2%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1 813 в Санкт-Петербурге, 474 — в Нижегородской области, 384 — в Воронежской области, 379 — в Ростовской области, 368 — в Свердловской области.

В настоящее время в России болеют 501 113 человек.

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Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 922, что в 1,5 раза больше, чем количество выявленных за минувший день случаев заражения. Всего уже выздоровели 3 202 483 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 84,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 5 795 пациентов в Санкт-Петербурге, 448 — в Челябинской области, 413 — в Ивановской области, 393 — в Республике Крым.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 594 против 564 днем ранее. Всего от инфекции умерли 71 076 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,88%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 70 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 29 — в Ростовской области, 28 — в Красноярском крае, 22 — в Воронежской области, 19 — в Краснодарском крае.

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