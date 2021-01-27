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14:49 (мск), источник: Известия

СК возбудил 21 уголовное дело после несогласованных акций

Следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли в разных регионах России 23 января. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Источник: Известия

По ее словам, следственные органы продолжают устанавливать и других участников митингов.

«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», — говорится в сообщении СК.

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В ведомстве отметили, что накануне проведения несогласованных мероприятий в интернете появились обращения различных объединений родителей российских школьников, в которых сообщалось о вовлечении детей в незаконные акции.

В этой связи Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность, посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

В регионах были отмечены призывы к массовым беспорядкам, добавила Петренко. Так, в Новосибирске оперативно-разыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы, которым оказался 20-летний местный житель. Ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). По данным следствия, мужчина призывал в социальной сети участвовать в массовых беспорядках, а также сообщил о наличии «коктейлей Молотова», предложил вооружиться битами, ножами и другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников правоохранительных органов. Лингвистическая экспертиза установила, что опубликованные сообщения содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти. Отмечается, что в Татарстане и Ростовской области расследуются уголовные дела по аналогичной статье.

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23 января были зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества (ст. 318, 213, 167 УК РФ). «По ним также возбуждены уголовные дела следственными органами по городу Москве, Санкт-Петербургу, Приморскому краю, Липецкой, Калужской, Владимирской областям и другим субъектам», — говорится в сообщении СК.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста. Среди задержанных протестующих оказались и дети. За день до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

За несколько дней до несогласованных акций протеста в социальных сетях начали появляться ролики, с помощью которых подростков призывали участвовать в незаконных мероприятиях. Большинство видео распространялись через «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter и TikTok.

26 января комитет Госдумы по информационной политике подготовил отчет о недостоверных сообщениях, которые распространялись в социальных сетях, о несанкционированных акциях 23 января.

В отчете говорится о самых популярных фейках, распространившихся перед и во время несогласованных акций. Так, недостоверные сообщения касались, в частности, якобы разрешения полицейским использовать оружие в отношении активистов, отключения интернета и демонстрации видео с других незаконных акций. Большая часть фейков была выявлена именно на платформе TikTok.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

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