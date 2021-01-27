СК возбудил 21 уголовное дело после несогласованных акций

По ее словам, следственные органы продолжают устанавливать и других участников митингов.
«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», — говорится в сообщении СК.
В ведомстве отметили, что накануне проведения несогласованных мероприятий в интернете появились обращения различных объединений родителей российских школьников, в которых сообщалось о вовлечении детей в незаконные акции.
В этой связи Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность, посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
В регионах были отмечены призывы к массовым беспорядкам, добавила Петренко. Так, в Новосибирске оперативно-разыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы, которым оказался 20-летний местный житель. Ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). По данным следствия, мужчина призывал в социальной сети участвовать в массовых беспорядках, а также сообщил о наличии «коктейлей Молотова», предложил вооружиться битами, ножами и другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников правоохранительных органов. Лингвистическая экспертиза установила, что опубликованные сообщения содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти. Отмечается, что в Татарстане и Ростовской области расследуются уголовные дела по аналогичной статье.
23 января были зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества (ст. 318, 213, 167 УК РФ). «По ним также возбуждены уголовные дела следственными органами по городу Москве, Санкт-Петербургу, Приморскому краю, Липецкой, Калужской, Владимирской областям и другим субъектам», — говорится в сообщении СК.
23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста. Среди задержанных протестующих оказались и дети. За день до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.
За несколько дней до несогласованных акций протеста в социальных сетях начали появляться ролики, с помощью которых подростков призывали участвовать в незаконных мероприятиях. Большинство видео распространялись через «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter и TikTok.
26 января комитет Госдумы по информационной политике подготовил отчет о недостоверных сообщениях, которые распространялись в социальных сетях, о несанкционированных акциях 23 января.
В отчете говорится о самых популярных фейках, распространившихся перед и во время несогласованных акций. Так, недостоверные сообщения касались, в частности, якобы разрешения полицейским использовать оружие в отношении активистов, отключения интернета и демонстрации видео с других незаконных акций. Большая часть фейков была выявлена именно на платформе TikTok.
21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.