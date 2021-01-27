17:45 (мск), источник: ТАСС
В квартире Навального идут обыски по делу о нарушении санитарных правил в пандемию
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следователи проводят обыски в квартире Алексея Навального и его супруги Юлии по делу о нарушении
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«Обыск идет в квартире Навального на Люблинской улице, сейчас там находится его брат Олег. Кроме этого, следователи проводят аналогичные следственные действия у Юлии Навальной. Обыски идут по уголовному делу по ст. 236 УК РФ (“Нарушение
Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова подтвердила ТАСС факт обысков у ее доверительницы и в квартире Навального, однако подчеркнула, что не знает, по какому делу они проводятся.
Ранее следователи собирались допросить как свидетеля сотрудника ФБК Георгия Албурова по делу о нарушении
Всего в Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.