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18:57 (мск), источник: RTVi

В Индии задержали 200 человек после «тракторной демонстрации»

Индийские силовики задержали 200 протестующих, которые участвовали в демонстрации фермеров. Об этом сообщает 27 января Times of India.

26 января десятки тысяч протестующих фермеров прорвались к историческому комплексу Красный форт после выступления премьер-министра страны Нарендры Моди по случаю Дня республики. Многие из них преодолели оцепление на тракторах и водрузили над фортом флаг Индии.

Times of India сообщает, что в результате противостояния пострадали более 300 силовиков, которые активно применяли спецсредства против демонстрантов.

Сотни протестующих были ранены, их число не уточняется. Один человек погиб, пишет The New York Times.

Нескольким лидерам фермерских объединений полиция вынесла предупреждения.

Фермеры вернулись в свои лагеря на окраине города и пообещали продолжить свой протест уже 1 февраля. Они планируют в этот день марш к парламенту Индии.

Индийские производители агропродукции протестуют с декабря 2020 года из-за реформ правительства, которые, по их мнению, помогают только крупным коммерсантам в ущерб фермеров.

В сельском хозяйстве занято более половины населения страны (70%).

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