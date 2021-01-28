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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержан участник потасовки, произошедшей на митинге 23 января

В Псковской области задержан Сайд-Мухамад Джумаев. Мужчина участвовал в потасовке с полицейскими во время несанкционированной акции в Москве 23 января. Видео, как Джумаев дерется с полицейскими, вызвало широкий резонанс. Депутат Госдумы Адам Делимханов призывал молодого человека явиться в правоохранительные органы, пообещав помощь в разбирательстве.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сайд-Мухамад Джумаев разыскивался правоохранительными органами после событий, произошедших 23 января. Тогда во время несанкционированной акции в Москве он подрался с омоновцами. Видео с потасовкой попало в соцсети и вызвало широкий резонанс. На кадрах видно, как в самом начале драки молодой человек откинул с головы капюшон куртки (поэтому его лицо можно было вполне ясно рассмотреть), а затем устроил настоящую схватку с силовиками. Задержать его сразу не удалось.

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После инцидента депутат Госдумы РФ Адам Делимханов обратился к Джумаеву, призвав того добровольно явиться в правоохранительные органы и пообещав помощь в разбирательстве.

Сайда-Мухамада Джумаева задержали в Псковской области. По предварительным данным, он собирался выехать оттуда в Прибалтику. Сейчас его везут в Москву на допрос в Следственный комитет России. Молодому человеку, скорее всего, предъявят обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия по отношению к представителю власти), которое может обернуться серьезным наказанием, если кто-то из силовиков в столкновении пострадал.

Как сообщал в среду «Ъ», в настоящее время на участников несанкционированной акции 23 января Следственный комитет России возбудил 22 дела, материалы еще по шести эпизодам находятся в стадии доследственной проверки.

Александр Александров

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