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15:29 (мск), источник: ТАСС

Мособлсуд признал законным продление срока задержания Алексея Навального на 30 суток

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 января. /ТАСС/. Мособлсуд признал законным продление срока задержания Алексея Навального до 15 февраля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Reuters

«Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным», — зачитал решение судья.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

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Требования ФСИН

На Навального была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности, минимум 6 раз он не явился на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа.

По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. Но, согласно предоставленной из Charite информации, 23 сентября Навальный был выписан из клиники, но на уведомление о явке 23 октября не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, в столичном управлении ФСИН.

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