20:00 (мск), источник: Коммерсантъ
Подравшегося с ОМОНом на акции в Москве арестовали до 23 марта
Пресненский суд Москвы арестовал до 23 марта
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«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева С. -М. С. -А., обвиняемого в совершении двух преступлений», — говорится в сообщении суда.
Защита молодого человека просила суд отпустить обвиняемого под залог. Ранее СКР сообщил, 20-летний
23 января во время акции протеста Джумаев на Пушкинской площади подрался сразу с несколькими силовиками, после чего скрылся. Видео с дракой широко разошлось в интернете. Депутат Госдумы Адам Делимханов призвал молодого человека явиться в правоохранительные органы, пообещав помощь в разбирательстве.