Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 январяОткрытие мыса Горн, создание в России городской почты, появление первого в мире автомобиля и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
22Быт советских студентов
10:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Работаю Зевсом, укрощаю молнии…»

Михаил Ефремов о жизни в белгородской колонии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Осужденный Михаил Ефремов в своем первом блицинтервью через защитника рассказал корреспонденту «Ъ» Сергею Сергееву о допущенных ошибках, работе в неволе, взаимоотношениях с другими сидельцами и творческих планах.

— В каких условиях содержитесь в ИК?

— Приемлемых.

Новость
«Не знаю, как смотреть в глаза жене»: Ефремов написал вдове погибшего в ДТП

 — Чем заняты, уже трудоустроены?

— Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке (швейном производстве.— «Ъ»).

 — С кем вместе отбываете наказание?

— С достойными и правильными мужиками. Каждый из них где-то оступился…

 — По каким статьям Уголовного кодекса осуждены соседи?

— Статьи разные. Но по статье 264 УК, как у меня, в колонии отбывают (наказание.— «Ъ») только четыре человека. Причем у трех остальных — части 5 и 6 статьи, то есть за ДТП, в которых погиб не один, а два и больше человек.

 — Какие отношения с администрацией и другими заключенными?

— Уважительные. Все называют меня дядя Миша.

 — Есть ли какая-то возможность заниматься творчеством?

— Возможность есть. Много читаю. А возможность пока не реализую…

 — Намерены сделать какие-то заявления через своих адвокатов?

Заявлять нечего, все предельно ясно!


 — Сожалеете о том, что воспользовались услугами адвоката Эльмана Пашаева для своей защиты?

— Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось…

 — Что он вам обещал, на что вы рассчитывали?

— Я уже все ответил об этой ошибке.

 — Намерены после освобождения продолжить творческую деятельность?

— Как получится, пока мое дело вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику…

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы
 «Работаю Зевсом». Что стало с Ефремовым в тюрьме? Эксклюзив
Путин удивил всех в Давосе. Что сказал президент?
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Народный аристократ СССР: каким мы запомним Василия Ланового
Ученые рассказали о естественном барьере для коронавируса
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду
Эксперты: дефицит витамина К может привести к тяжелому COVID-19
Hi-Tech
Новый фильм про Джеймса Бонда переснимут. Виноваты «старые» смартфоны Nokia Потому что главные герои должны ходить только с новыми моделями
Горячие темы на Авто
Уважаемые люди, вот всё никак не пойму кто виноват: Омерига или Навальный? 303
Что думаете о росгвардии? 266
Предлагаю тему от женщины 228
Абстракция -- 205
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Леди
«Жизнь и творчество неотделимы» Главные высказывания Ланового Не стало актера Василия Ланового
Новости партнеров
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь