Суд арестовал участника нападения на служебное авто во время акции 23 января

«Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”), ч. 2 ст. 167 УК РФ (“Умышленное уничтожение или повреждение имущества”. — прим.), сроком до 23 марта 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщало, что Лакеев был задержан 27 января утром.
Ролики с нападением на служебную машину с мигалкой в Москве во время протестов 23 января распространились в соцсетях вечером того же дня. Полиции удалось оттеснить протестующих от машины и она смогла своим ходом покинуть место происшествия. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как сообщало «РИА Новости», водителю выбили глаз, его госпитализировали.