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21:14 (мск), источник: Ведомости

Суд арестовал участника нападения на служебное авто во время акции 23 января

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 23 марта обвиняемого в нападении на служебный автомобиль в районе Цветного бульвара во время несанкционированной акции протеста 23 января, сообщили в пресс-службе.

«Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”), ч. 2 ст. 167 УК РФ (“Умышленное уничтожение или повреждение имущества”. — прим.), сроком до 23 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщало, что Лакеев был задержан 27 января утром.

Ролики с нападением на служебную машину с мигалкой в Москве во время протестов 23 января распространились в соцсетях вечером того же дня. Полиции удалось оттеснить протестующих от машины и она смогла своим ходом покинуть место происшествия. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как сообщало «РИА Новости», водителю выбили глаз, его госпитализировали.

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