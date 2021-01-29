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14:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянка узнала о продаже своей квартиры из квитанции за услуги ЖКХ

Жительница Краснодара лишилась квартиры, став жертвой неизвестных мошенников. О том, что недвижимость продана, она узнала из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

С просьбой о помощи 86-летняя женщина обратилась в прокуратуру. Она проживала в своей квартире с 1976 года, но в октябре, получив квитанцию за услуги ЖКХ, поняла, что собственником недвижимости внезапно стало неизвестное ей лицо.

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Следователи провели проверку и узнали, что россиянка якобы сама продала квартиру в апреле минувшего года — копия соответствующего договора есть в местном управлении Росреестра.

При этом пожилая одинокая пенсионерка договор купли-продажи не подписывала, с покупателем никогда не встречалась, с заявлением о регистрации перехода права собственности в Росреестр не обращалась. Деньги за жилье — 1,85 миллиона рублей — она также не получала.

По факту предполагаемого мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе дополнительной проверки выяснилось, что еще четыре одиноких жителя города лишились квартир подобным образом.

Ранее, в декабре 2020-го, сообщалось о россиянке, которая лишилась денег от продажи квартиры после разговора по телефону. 63-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников — она перевела им более миллиона рублей.

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