14:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянка узнала о продаже своей квартиры из квитанции за услуги ЖКХ
Жительница Краснодара лишилась квартиры, став жертвой неизвестных мошенников. О том, что недвижимость продана, она узнала из квитанции за
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С просьбой о помощи 86-летняя женщина обратилась в прокуратуру. Она проживала в своей квартире с 1976 года, но в октябре, получив квитанцию за услуги ЖКХ, поняла, что собственником недвижимости внезапно стало неизвестное ей лицо.
Следователи провели проверку и узнали, что россиянка якобы сама продала квартиру в апреле минувшего года — копия соответствующего договора есть в местном управлении Росреестра.
При этом пожилая одинокая пенсионерка договор
По факту предполагаемого мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе дополнительной проверки выяснилось, что еще четыре одиноких жителя города лишились квартир подобным образом.
Ранее, в декабре 2020-го, сообщалось о россиянке, которая лишилась денег от продажи квартиры после разговора по телефону. 63-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников — она перевела им более миллиона рублей.