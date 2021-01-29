Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
16:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша

Певец Тима Белорусских задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

Артист помещен под домашний арест.

Отмечается, что наркотическое вещество было обнаружено у исполнителя дома. Певец хранил его без цели сбыта, для личного использования. Предположительно, информацию о гашише правоохранительным органам Минска передали некие источники. Тиму Белорусских задержали 10 января, 12 января его поместили под арест. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Представитель артиста подтвердил, что у Тимы Белорусских обнаружили два килограмма гашиша, передает Telegram-канал портала Daily Storm.

17 августа 2020 года Тима Белорусских поддержал протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко сограждан, заявив, что гордится происходящим в стране. Масштабные акции протеста против Лукашенко начались в Белоруссии в августе после президентских выборов, на которых тот, по данным ЦИК, набрал 80,1 процента голосов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) — 22-летний белорусский певец, начавший сольную карьеру в 2017 году. Он наиболее известен по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В дискографии артиста два альбома — «Твой первый диск — моя кассета» 2019 года и «Моя кассета — твой первый диск», вышедший 31 января 2020-го.

 Реакция Путина на расследование про дворец
В Кремле рассказали, кому принадлежит дворец в Геленджике
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Большунов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Рязанский чиновник, «спасавший» людей, освобожден от должности
Почему переболевшие COVID-19 остаются без антител
Крупнейший айсберг в мире раскололся на части
Россиянка узнала о продаже квартиры из квитанции за услуги ЖКХ
Внутри дворца в Геленджике нашли «один сплошной бетон»
Gnezdo.ru
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Авто
Тест-драйв новой Lada Niva Travel — что изменилось в машине? Мы испытали посвежевший внедорожник и выяснили, что представляет из себя «Лада Нива Трэвел» 2021 года
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 413
Объясните мне, чадолюбивые 228
Пятничная болталка. Люкс: быть или не быть. 202
Методики беспрерывного сна 161
Леди
«Жизнь и творчество неотделимы» Главные высказывания Ланового Не стало актера Василия Ланового
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь