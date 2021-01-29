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18:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

На Тиму Белорусских завели дело по наркотической статье

В Минске завели уголовное дело на певца Тиму Белорусских, сообщил Следственный комитет Беларуси. Там утверждают, что 22-летнего исполнителя задержали с менее чем одним граммом гашиша. Сам Белорусских комментирует это противоречиво.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 грамма», — говорится в комментарии СК изданию Onliner.

В ведомстве сообщили, что в отношении Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии, максимальное наказание — до пяти лет колонии.

Певца отпустили под залог, сказали в СК.

До появления официальной информации в телеграм-каналах в пятницу распространялись сообщения о том, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша, которые он якобы хранил у себя дома. Также утверждалось, что он под домашним арестом.

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После этого певец заявил, что это не так. «Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете и где-то видите, — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом», — написал он в «Инстаграме».

Артист добавил, что наркотики — «это плохо».

«Не знаю, что вы там прочитали, но расходимся», — написал Белорусских.

Тима Белорусских приобрел популярность в 2018 году, его самые известные песни — «Мокрые кроссы» и «Незабудка».

В августе 2020 года он поддержал сограждан, участвовавших в протестных акциях после президентских выборов в Беларуси, победителем которых, по официальным данным, стал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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