На Тиму Белорусских завели дело по наркотической статье

«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 грамма», — говорится в комментарии СК изданию Onliner.
В ведомстве сообщили, что в отношении Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии, максимальное наказание — до пяти лет колонии.
Певца отпустили под залог, сказали в СК.
До появления официальной информации в телеграм-каналах в пятницу распространялись сообщения о том, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша, которые он якобы хранил у себя дома. Также утверждалось, что он под домашним арестом.
После этого певец заявил, что это не так. «Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете и где-то видите, — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом», — написал он в «Инстаграме».
Артист добавил, что наркотики — «это плохо».
«Не знаю, что вы там прочитали, но расходимся», — написал Белорусских.
Тима Белорусских приобрел популярность в 2018 году, его самые известные песни — «Мокрые кроссы» и «Незабудка».
В августе 2020 года он поддержал сограждан, участвовавших в протестных акциях после президентских выборов в Беларуси, победителем которых, по официальным данным, стал действующий глава государства Александр Лукашенко.