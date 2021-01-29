Под Самарой в ДТП с участием микроавтобуса погибли 11 человек

«Произошла авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из Тольятти в Ульяновскую область. В результате 11 человек погибли, 13 пострадавшие. Для оперативной помощи на месте работали 9 экипажей “скорой”», — написал господин Азаров на своей странице в Instagram.
Инцидент произошел возле села Заборовка Сызранского района на 873-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». В настоящее время спасатели уточняют количество людей, находившихся в микроавтобусе, а также личные данные погибших и пострадавших. Пожарно-спасательным подразделениям пришлось проводить работы по деблокировке пострадавших. На участке автодороги в районе аварии организовано реверсивное движение.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”)», — сообщили журналистам в СКР (цитата по ТАСС). Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства ДТП, говорится на сайте ведомства.