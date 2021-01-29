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22:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Под Самарой в ДТП с участием микроавтобуса погибли 11 человек

В Самарской области одиннадцать человек погибли при столкновении грузовика DAF, микроавтобуса Citroen и легкового автомобиля Chevrolet Niva, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Еще 13 человек пострадали.

Источник: Twitter

«Произошла авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из Тольятти в Ульяновскую область. В результате 11 человек погибли, 13 пострадавшие. Для оперативной помощи на месте работали 9 экипажей “скорой”», — написал господин Азаров на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел возле села Заборовка Сызранского района на 873-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». В настоящее время спасатели уточняют количество людей, находившихся в микроавтобусе, а также личные данные погибших и пострадавших. Пожарно-спасательным подразделениям пришлось проводить работы по деблокировке пострадавших. На участке автодороги в районе аварии организовано реверсивное движение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”)», — сообщили журналистам в СКР (цитата по ТАСС). Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства ДТП, говорится на сайте ведомства.

Андрей Сазонов, Самара

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