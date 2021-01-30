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03:10 (мск), источник: ТАСС

NYT: в Ираке при авиаударе коалиции во главе с США уничтожили одного из главарей ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

Источник: AP 2020

По сведениям издания, Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен в среду в районе города Киркук. Убиты были еще девять боевиков ИГ. В операции участвовали службы безопасности Ирака. Удар с воздуха нанесли военные США.

Представитель коалиции Уэйн Маротто отметил, что смерть аль-Иссауи является «серьезным ударом» для ИГ.

По сведениям газеты, аль-Иссауи руководил действиями боевиков «Исламского государства» в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

В публикации отмечается, что уничтожение одного из главарей ИГ стало ответом на теракт, который был осуществлен группировкой в Багдаде на прошлой неделе. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.

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