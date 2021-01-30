NYT: в Ираке при авиаударе коалиции во главе с США уничтожили одного из главарей ИГ

03:10 (мск), источник: ТАСС
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По сведениям издания, Джаббар Сальман Али Фархан
Представитель коалиции Уэйн Маротто отметил, что смерть
В публикации отмечается, что уничтожение одного из главарей ИГ стало ответом на теракт, который был осуществлен группировкой в Багдаде на прошлой неделе. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.
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