19:54 (мск), источник: ТАСС
Адвокат сообщил о задержании главреда «Медиазоны»
По словам Алана Гамазова, Сергею Смирнову грозит административный арест до 30 суток.
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов задержан и находится в Тверском отделе полиции Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алан Гамазов.
«Он [Смирнов] находится в Тверском отделе полиции, в настоящий момент я еду к нему», — сказал Гамазов.
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, Смирнов задержан за призывы к участию в несанкционированной акции.
По словам Гамазова, его подзащитному грозит административный арест до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга.
«Ему вменяют в вину ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (“повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга”), ему грозит административный арест до 30 суток», — сказал адвокат. Он добавил, что Смирнова оставили на 48 часов в ОВД Тверской в Москве. «Вероятно, суд по административному делу журналиста пройдет 31 января или уже в понедельник», — сказал Гамазов.
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