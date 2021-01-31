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01:34 (мск), источник: ТАСС

В США случаи заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса выявили уже в двух штатах

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Американские специалисты зафиксировали в штате Мэриленд первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР. Двух его носителей на этой неделе также выявили в штате Южная Каролина.

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Источник: AFP 2020

Как заявил в субботу губернатор Мэриленда Ларри Хоган, инфицирован взрослый, который живет в районе города Балтимор. Он в последнее время не совершал дальних поездок.

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Как полагают специалисты, это подтверждает предположение о том, что указанный штамм распространяется среди жителей США.

О том, что в стране в настоящее время с большой вероятностью имеет место распространение «южноафриканского» штамма коронавируса, заявила в пятницу глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски. Как сообщили ранее в ЦКПЗ, пока нет свидетельств того, что указанная разновидность вируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отмечал, что имеющиеся вакцины могут быть менее эффективными против «южноафриканского» штамма.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 437,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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