15:37 (мск), источник: ТАСС
В МВД назвали число участников несанкционированной акции в Москве
В несогласованном мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек.
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ, стали участниками несанкционированной акции в центре Москвы 31 января. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 мск принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ», — сказали в
В главке отметили, что около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», — подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, по данным полиции, в это воскресенье участниками несанкционированной акции стало в два раза меньше человек, чем 23 января, когда в несогласованном мероприятии участвовали порядка 4 тыс. человек. МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.