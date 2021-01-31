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15:37 (мск), источник: ТАСС

В МВД назвали число участников несанкционированной акции в Москве

В несогласованном мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек.

Источник: AFP 2020

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ, стали участниками несанкционированной акции в центре Москвы 31 января. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 мск принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ», — сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, по данным полиции, в это воскресенье участниками несанкционированной акции стало в два раза меньше человек, чем 23 января, когда в несогласованном мероприятии участвовали порядка 4 тыс. человек. МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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