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18:11 (мск), источник: ТАСС

В Москве завершилась несанкционированная акция

По данным московской полиции, в акции приняли участие около 2 тыс. человек.

Источник: AFP 2020

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несогласованная акция завершилась в Москве. Как передают корреспонденты ТАСС, на Комсомольской площади, в районе станций метро «Красносельская» и «Бауманская», ставшие последними точками в попытке провести несанкционированное мероприятие, скоплений людей уже нет, полиция вытеснила собравшихся с улиц, большинство из них спустились в метро и разъехались.

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На Комсомольской площади полицейские снимают оцепление. Обстановка на других центральных улицах также спокойная, хотя возле станций метро дежурят усиленные наряды полиции.

Организаторы несогласованной акции призывали в полдень собраться на Лубянской площади, которая была оцеплена, а подходы к ней были перекрыты заранее. Митингующих задерживали на станциях метро «Чистые пруды» и «Трубная», наиболее близких к Лубянке, затем участники акции сместились к метро «Красные ворота» и Сухаревской площади, но полиция вытеснила их и оттуда.

Как передавали корреспонденты ТАСС, участники несанкционированной акции устроили шествие от Комсомольской площади до СИЗО «Матросская Тишина», где содержится условно осужденный Алексей Навальный. По дороге они перекрывали улицы, устраивали стычки с полицией и кидали в них снежки. Полиция вместе с Росгвардией задержала часть митингующих, применив спецсредства к тем, кто оказывал сопротивление. Часть собравшихся задержали и возле СИЗО. Оттуда некоторые участники акции вернулись на Комсомольскую площадь, где полиция совестно с ОМОН вновь пресекла попытку устроить митинг.

По данным московской полиции, в акции участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

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