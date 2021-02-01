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07:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с лекарствами от COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о новом виде мошенничества с якобы помогающими от коронавируса лекарствами. Об этом пишет РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Так, в ведомстве рассказали, что мошенники продают россиянам препараты, которые помогают от COVID-19, а также «чудо-средства», препятствующие заражению.

Эксперты посоветовали не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить сомнительные приборы или таблетки.

Кроме того, обычно мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства.

«Любые лекарственные средства назначает только врач», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, существуют интернет-сайты, на которых предлагается купить, например, очиститель воздуха, способный убить вирус или защитить от заражения. Отмечается, что документы на такие приборы, как правило, отсутствуют.

Также может оказаться, что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене.

Мошенники могут также попросить внести пожертвование на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Подобные сообщения необходимо тщательно проверять.

В декабре прошлого года адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева рассказала, что мошенники обманными путями, маскируясь под официальные инстанции, заполучают персональные данные заболевших COVID-19 россиян, а затем оформляют от их имени заявку на кредит.

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