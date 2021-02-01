05:36 (мск), источник: ТАСС
Xinhua: военные в Мьянме объявили в стране чрезвычайное положение на один год
По данным агентства Reuters, военные заявили, что данное решение они приняли
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ТАСС, 1 февраля. Военные Мьянмы в понедельник объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год. Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее заявление транслировалось по армейскому телеканалу.
По данным агентства Reuters, военные заявили, что данное решение было принято ими
Они также сообщили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.