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05:36 (мск), источник: ТАСС

Xinhua: военные в Мьянме объявили в стране чрезвычайное положение на один год

По данным агентства Reuters, военные заявили, что данное решение они приняли из-за фальсификаций на парламентских выборах.

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ТАСС, 1 февраля. Военные Мьянмы в понедельник объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год. Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее заявление транслировалось по армейскому телеканалу.

По данным агентства Reuters, военные заявили, что данное решение было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах.

Они также сообщили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

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