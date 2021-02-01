Генпрокуратура: требование о реальном наказании для Навального — законно

В ведомстве напомнили, что основанием для внесения в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, явилось противоправное поведение блогера.
«Данное представление признано законным и обоснованным. С учётом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСИН попросила о замене Навальному условного наказания на реальное из-за систематических нарушений условий контроля.
По мнению председателя Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князева, основной причиной отмены условного осуждения Навальному и направления осужденного для отбывания назначенного приговором наказания является систематическое невыполнение им возложенных на него обязанностей, часто сопровождаемое тем, что осужденный скрывается от контроля и место его нахождения неизвестно.