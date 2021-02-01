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10:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Генпрокуратура: требование о реальном наказании для Навального — законно

МОСКВА, 1 февраля 2021, 09:24 — REGNUM. Требование Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России к суду заменить блогеру Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным и законным, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве напомнили, что основанием для внесения в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, явилось противоправное поведение блогера.

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«Данное представление признано законным и обоснованным. С учётом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСИН попросила о замене Навальному условного наказания на реальное из-за систематических нарушений условий контроля.

По мнению председателя Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князева, основной причиной отмены условного осуждения Навальному и направления осужденного для отбывания назначенного приговором наказания является систематическое невыполнение им возложенных на него обязанностей, часто сопровождаемое тем, что осужденный скрывается от контроля и место его нахождения неизвестно.

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