03:14 (мск), источник: Известия
Число преступлений с пластиковыми картами в России выросло в 5,5 раза
В России в прошлом году зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием
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В 2020-м злоумышленники при совершении преступлений чаще использовали банковские карты, интернет и телефон. В частности, за год количество деяний с применением пластиковых карт увеличилось на рекордные 453,1%, достигнув 190,2 тыс.
В 2019 году, по данным министерства, было всего 34,4 тыс. С помощью сети «Интернет» совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), средств мобильной связи — 218,7 тыс. (+88,3%). Зачастую одно и то же преступление может совершаться с применением одного или двух приведенных методов, уточнили «Известиям» в МВД.
Наибольший темп прироста преступлений зарегистрирован в
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В Центробанке «Известиям» подтвердили рост как количества, так и объема операций без согласия клиентов банков в 2020 году.