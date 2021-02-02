13:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Обвинение Алексею Навальному на суде 2 февраля: 60 раз нарушал условия УДО
Прокурор огласил обвинение Алексею Навальному на суде 2 февраля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Во вторник, 2 февраля, в ходе заседания Мосгорсуда прокурор заявил, что Навальный нарушал условия
Прокурор указал на то, что блогер не являлся на регистрацию в
«Навальный не встал на путь исправления, во время исправительного срока и скрылся от контроля
ФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии, а также взыскать штраф в размере 500 тысяч рублей. Как писал сайт kp.ru, ранее генпрокуратура поддерживала позицию ведомства о замене условного срока реальным.
Елена Гильманова