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13:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Обвинение Алексею Навальному на суде 2 февраля: 60 раз нарушал условия УДО

Прокурор огласил обвинение Алексею Навальному на суде 2 февраля.

Источник: Reuters

Во вторник, 2 февраля, в ходе заседания Мосгорсуда прокурор заявил, что Навальный нарушал условия условно-досрочного освобождения около 60 раз, при этом уже систематически не выполнял условия испытательного срока.

Прокурор указал на то, что блогер не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), куда тот должен был являться по решению суда по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц.

«Навальный не встал на путь исправления, во время исправительного срока и скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Осужденный был обязан выполнять условия и требования, как другие осужденные», — заявил прокурор в ходе суда.

ФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии, а также взыскать штраф в размере 500 тысяч рублей. Как писал сайт kp.ru, ранее генпрокуратура поддерживала позицию ведомства о замене условного срока реальным.

Елена Гильманова

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