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22:26 (мск), источник: РБК

В Молдавии завели против дипломата из России дело о попытке вывоза валюты

В Молдавии пограничная полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой незаконного вывоза валюты российским дипломатом, сообщили РБК в пресс-службе погранполиции. По данным погранполиции страны, дипломат пытался вывезти более $50 тыс. По законам страны без декларирования разрешено вывозить не более €10 тыс.

Источник: AP 2020

Согласно данным национальной таможенной службы, инцидент произошел 31 января в аэропорту Кишинева. «В результате проверки, проведенной таможенниками с согласия и в присутствии дипломата, в его багаже была обнаружена не заявленная иностранная валюта, стоимость которой превышает максимальную сумму, разрешенную законодательством», — сообщили в службе.

Из Молдавии разрешен вывоз валюты без декларирования в сумме не более €10 тыс. Пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки уточнила, что сотрудник российского посольства пытался вывезти из страны более $50 тыс., передает «Интерфакс».
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По ее данным, когда дипломат проходил контроль перед вылетом, сработали датчики специального детектора. Он отказался показать полицейским содержимое ручной клади и указать наличие валюты, сославшись на дипломатическую неприкосновенность, передает агентство слова пресс-секретаря.

РБК направил запрос в таможенную службу Молдавии, посольство России в Молдавии, пресс-службу МИДа и обратился за комментарием к официальному представителю министерства Марии Захаровой.

В январе прошлого года прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов. По данным местных спецслужб, сотрудники дипмиссии занимались шпионажем. Как утверждала прокуратура, один из подозреваемых собирал данные о механизмах избирательного процесса в стране, а другой — информацию по энергетике. Позднее дипломатов выслали из страны.

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В сентябре прокуратура Болгарии объявила, что собрала доказательства разведывательной деятельности в пользу Москвы еще двух российских дипломатов. В ведомстве уточнили, что двое россиян, обладающих дипломатическим статусом, с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники.

В Москве оба случая сочли провокацией, не увидели поводов для высылки дипломатов и отметили, что Россия оставляет за собой право принять зеркальные меры. В октябре МИД России сообщил, что два болгарских дипломата объявлены персонами нон грата.

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