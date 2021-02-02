22:26 (мск), источник: РБК
В Молдавии завели против дипломата из России дело о попытке вывоза валюты
В Молдавии пограничная полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой незаконного вывоза валюты российским дипломатом, сообщили РБК в
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Согласно данным национальной таможенной службы, инцидент произошел 31 января в аэропорту Кишинева. «В результате проверки, проведенной таможенниками с согласия и в присутствии дипломата, в его багаже была обнаружена не заявленная иностранная валюта, стоимость которой превышает максимальную сумму, разрешенную законодательством», — сообщили в службе.
По ее данным, когда дипломат проходил контроль перед вылетом, сработали датчики специального детектора. Он отказался показать полицейским содержимое ручной клади и указать наличие валюты, сославшись на дипломатическую неприкосновенность, передает агентство слова
РБК направил запрос в таможенную службу Молдавии, посольство России в Молдавии,
В январе прошлого года прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов. По данным местных спецслужб, сотрудники дипмиссии занимались шпионажем. Как утверждала прокуратура, один из подозреваемых собирал данные о механизмах избирательного процесса в стране, а другой — информацию по энергетике. Позднее дипломатов выслали из страны.
В сентябре прокуратура Болгарии объявила, что собрала доказательства разведывательной деятельности в пользу Москвы еще двух российских дипломатов. В ведомстве уточнили, что двое россиян, обладающих дипломатическим статусом, с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники.
В Москве оба случая сочли провокацией, не увидели поводов для высылки дипломатов и отметили, что Россия оставляет за собой право принять зеркальные меры. В октябре МИД России сообщил, что два болгарских дипломата объявлены персонами нон грата.