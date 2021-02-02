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20:25 (мск), источник: ТАСС

Суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — зачитала решение судья Наталья Репникова.

Алексей Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения. «Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей до вступления в силу решения о замене ему срока на реальный», — сказала Репникова.

Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. По предварительным данным, он проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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Как отмечается в решении суда, позицию защиты Навального в том, что он не скрывался от органов ФСИН, а лечился в Германии, суд находит несостоятельной, поскольку еще до госпитализации он неоднократно уклонялся от явки в инспекцию. «Доводы о признании ЕСПЧ приговора незаконным не могут быть приняты во внимание, так как он установил процессуальные нарушения при рассмотрении дела, но не высказался по сути приговора Замоскворецкого суда», — говорится в решении.

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания» к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

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Объявленный в розыск Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подало представление в суд о замене блогеру вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной инспекции до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, еще до заболевания, не явился на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

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