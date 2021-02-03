09:36 (мск), источник: ТАСС
ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за коронавируса за неделю
ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 96 тыс. человек умерли
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Согласно ее данным, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 летальных исхода
По состоянию на 31 января в мире с начала пандемии было зафиксировано более 102 млн заразившихся и свыше 2,2 млн умерших.
Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 27%) и регионе Европы (на 18%). Смертность в этих регионах также упала (на 8% в обоих случаях), однако при этом рост летальности был зарегистрирован в
В Северной и Южной Америке за семь дней заболели более 1,8 млн человек и умерли свыше 47 тыс. В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,25 млн, а число летальных исходов — более чем на 36 тыс. В
В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,07 млн. Далее следуют Бразилия (более 364 тыс. новых случаев), Великобритания (более 178 тыс.), Франция (более 141 тыс.), Россия (более 131 тыс.), Испания (более 109 тыс.), Мексика (более 109 тыс.), Индия (более 91 тыс.), Колумбия (более 90 тыс.) и Индонезия (более 88 тыс.).