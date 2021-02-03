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11:27 (мск), источник: ТАСС

В России выявили за сутки 16 474 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 3 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 474. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,42%.

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Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 822. Всего уже вылечились 3 365 367 человек.

Девять дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 86,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 526 против 539 днем ранее. Всего от инфекции умерли 74 684 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,91%, следует из данных штаба.

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