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13:25 (мск), источник: ТАСС

СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ в окончательной редакции предъявлено обвинение Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой)», — сказала она.

По словам Петренко, следствие считает, что Фургал является организатором преступной группы, которая в 2004—2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

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«Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности», — сообщила Петренко.

Она отметила, что причастность Фургала к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет.

«Установлено, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников», — считает следствие.

Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где таким же бизнесом занимался Смольский, который создавал Фургалу конкуренцию. В итоге они решили физически устранить конкурента. В гараж Смольского были брошены две гранаты, одна из них не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил. Исполнителем этого преступления является Марат Кадыров, который арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Преследуя корыстные интересы, Фургал и Мистрюков также организовали убийство Зори из-за длительного конфликта вокруг железобетонного завода.

«По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит», — сказала Петренко.

Зорю расстрелял Андрей Палей за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества.

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Второе убийство

После убийства Зори Фургал и его деловые партнеры Мистрюков и Олег Булатов были задержаны в качестве подозреваемых. Но в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности.

«Вместе с тем своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей», — рассказала Петренко.

Один из адвокатов Фургала Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что экс-губернатор Хабаровского края заявил о непричастности к предъявленным ему обвинениям в окончательной редакции в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей.

«Сергей Иванович вину в инкриминируемых ему преступлениях категорически отрицает», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время Фургал будет допрошен по предъявленному обвинению.

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