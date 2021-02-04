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11:07 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 16 714 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 4 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 714. Общее количество инфицированных достигло 3 917 918, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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11:43 (мск)Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,43%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,06%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской, Сахалинской и Костромской областях (0,2%). В частности, за сутки был выявлен 1 571 случай заражения в Санкт-Петербурге, 831 — в Московской области, 471 — в Нижегородской области, 371 — в Воронежской области, 363 — в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 452 800 человек.

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Число умерших и вылечившихся

Число вылечившихся после коронавируса за сутки возросло на 24 546, до 3 389 913. Количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения в стране уже десять дней подряд.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 86,5% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 153 пациента в Санкт-Петербурге, 1 033 в Московской области, 699 в Челябинской области, 423 в Ростовской области, 421 в Республике Крым.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 521 против 526, до 75 205. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,92%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 53 пациента в Санкт-Петербурге, 33 — в Московской области, 28 — в Ростовской области, 23 — в Красноярском крае, 19 — в Челябинской области.

Ситуация в Москве

В Москве число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 2 095, до 937 450. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее в столице выявили 1 545 инфицированных.

За сутки в Москве из-за нового заболевания умерли 67 человек. С начала пандемии штаб зарегистрировал 13 701 летальный исход (1,46% заболевших).

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 324 пациента. За все время выздоровели 835 168 человек. В настоящее время в столице болеют 88 581 человек.

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