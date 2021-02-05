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10:32 (мск), источник: Ведомости

Военные историки обвинили Невзорова в реабилитации нацизма

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма с использованием СМИ (п. 2 ст. 354.1 УК РФ) журналиста Александра Невзорова за высказывания в отношении Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Источник: РИА "Новости"

Поводом к действиям РВИО стало высказывание Невзорова в эфире программы «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы». Комментируя фильм «Зоя», премьера которого состоялась 28 января, журналист сказал, что девушка на самом деле не совершала подвиг, а, будучи фанатиком, выполняла преступный приказ.

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«Высказывания Невзорова А. Г. о герое Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига, изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны (ВОВ) и в конечном итоге — на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах», — говорится в заявлении РВИО, содержание которого опубликовано на сайте общества.

Историки также подчеркнули, что попытки Невзорова переоценить действия Космодемьянской являются клеветой на СССР и фальсификацией исторической правды. Заявление в Генпрокуратуру было подано с учетом «значительной аудитории» «Эха Москвы», отметили в РВИО.

Зоя Космодемьянская является первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время ВОВ. Его она получила посмертно. Будучи красноармейцем, она выполняла приказ Иосифа Сталина сжигать все населенные пункты в тылу немецких войск, чтобы выгнать их на холод. В итоге была поймана и взята в плен. Ее пытали и затем казнили через повешение.

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