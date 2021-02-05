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11:24 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 16 688 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 5 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 16 688. Общее количество инфицированных достигло 3 934 606, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев составил 0,43%.

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Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,08%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской области, Сахалинской области, Костромской области и Москве (0,2%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 946 в Московской области, 473 — в Нижегородской области, 368 — в Воронежской области, 364 — в Ростовской области, 331 — в Свердловской области.

В настоящее время в России болеют 445 379 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 582. Всего уже вылечились 3 413 495 человек. Таким образом, 11 дней количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 86,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 001 пациент в Московской области, 845 — в Челябинской области, 444 — в Нижегородской области, 429 — в Ростовской области, 383 — в Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 527 против 521 днем ранее, до 75 732. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,92%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных исходов в Московской области, 29 — в Ростовской области, 22 — в Красноярском крае, 18 — в Краснодарском крае, 16 — в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 2 032 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 939 482 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 2 095 заболевших.

За сутки в столице умер из-за коронавируса 71 человек, всего зарегистрировано 13 772 летальных исхода с начала пандемии.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 4 664 пациента. За все время выздоровели 839 832 человека. В настоящее время в столице болеют 85 878 человек.

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