13:00 (мск), источник: РБК
Суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске
Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» —
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РБК направил запрос в «Норникель» Владимира Потанина (34,2%) и партнеров о планах оспаривания решения суда.
Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду.
«Норникель» же считает максимально допустимым коэффициент 1,7, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. «Норникель» утверждает, что начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая.
Что известно про аварию
29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино, следует из иска. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров
Ростехнадзор по итогам проведенного расследования сделал вывод, что причина аварии — недостатки при конструировании свайного основании резервуара, а также дефекты при его строительстве и изношенность оборудования. Также ведомство выявило нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году.
По версии Потанина, авария могла произойти
Согласно данным НТЭК, представленным суду, компания потратила на ликвидацию аварии, по состоянию на 22 января, около 4,08 млрд руб.
Но позиция глава Росприроднадзора Светланы Радионовой оставалась бескомпромиссной. В конце января она заявила, что «даже не готова рассматривать» мировую с «Норникелем». В пятницу, 5 февраля, Радионова написала на своей странице в Инстаграме «Важно лишь то, что мы впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого! И загрязнитель платит!».
«Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты штрафа. Компенсация ущерба будет зачислена в федеральный бюджет, согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс.