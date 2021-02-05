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13:00 (мск), источник: РБК

Суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая прошлого года. Такое решение суд принял в пятницу, 5 февраля, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.

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РБК направил запрос в «Норникель» Владимира Потанина (34,2%) и партнеров о планах оспаривания решения суда.

Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду.

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«Норникель» же считает максимально допустимым коэффициент 1,7, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. «Норникель» утверждает, что начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая.

Что известно про аварию

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино, следует из иска. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента. Из-за разлива топлива загорелся автомобиль, проезжавший мимо ТЭЦ, возник пожар на площади 300 кв. м, который затем был потушен.

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Ростехнадзор по итогам проведенного расследования сделал вывод, что причина аварии — недостатки при конструировании свайного основании резервуара, а также дефекты при его строительстве и изношенность оборудования. Также ведомство выявило нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году.

По версии Потанина, авария могла произойти из-за аномально теплой погоды, вследствие которой произошло таяние вечной мерзлоты, и опоры цистерны с топливом просели. Но Ростехнадзор не обнаружил признаков деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории.

Сама компания оценила ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб. и считает, что из суммы возмещения следует вычесть затраты компании, понесенные при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды.

Согласно данным НТЭК, представленным суду, компания потратила на ликвидацию аварии, по состоянию на 22 января, около 4,08 млрд руб.

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Но позиция глава Росприроднадзора Светланы Радионовой оставалась бескомпромиссной. В конце января она заявила, что «даже не готова рассматривать» мировую с «Норникелем». В пятницу, 5 февраля, Радионова написала на своей странице в Инстаграме «Важно лишь то, что мы впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого! И загрязнитель платит!».

«Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты штрафа. Компенсация ущерба будет зачислена в федеральный бюджет, согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс.

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