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14:49 (мск), источник: ТАСС

Экс-начальника Генштаба ВС Сербии осудили на три года за шпионаж в пользу США

БЕЛГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал в отставке Момчило Перишич осужден на 3 года тюрьмы за шпионаж в пользу США. Такой приговор вынес в пятницу Высший суд Белграда, сообщает агентство Tanjug.

Источник: AP 2020

Судья признал доказанным факт передачи Перишичем засекреченных сведений сотруднику посольства США в Белграде Джону Нейбору. Вместе с экс-главой Генштаба осуждены его бывшие сотрудники Миодраг Секулич и Владан Влайкович, они получили по 1,5 года тюрьмы. Процесс проходил в закрытом режиме с целью сохранения военной тайны, несмотря на протесты защиты.

Процесс о шпионаже сербского генерала продолжался 18 лет, с 2002 года, когда Перишича задержали с поличным в одном из ресторанов Белграда при передаче документов представителю американского посольства Джону Нейбору, сославшемуся на дипломатический иммунитет. Поначалу процесс был приостановлен из-за депутатского мандата генерала в отставке, затем Перишич находился под судом в Гаагском трибунале за военные преступления, однако был оправдан в 2013 году. В 2014 году дело о шпионаже в пользу США было возбуждено заново.

Защита Перишича сообщила, что подаст апелляцию. Сам генерал заявил, что «продолжит защищать свою честь и достоинство».

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