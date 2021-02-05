17:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Михаил Ефремов ушел по этапу
Осужденного за ДТП артиста
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Первыми об исчезновении 57-летнего заслуженного артиста России из колонии в городе Алексеевка, где он уже успел адаптироваться и даже трудоустроиться, узнали его знакомые, которые состояли с ним в переписке. Они направляли в администрацию ИК письма по электронной почте и через некоторое время получали ответ. Однако одно из последних посланий вернулось обратно с пометкой о невозможности вручения адресату, так как тот «убыл в другое учреждение».
А об этапировании Михаила Ефремова ему стало известно от жены актера.
Оказалось, что Ефремов сам в четверг вечером позвонил домой и сообщил о переводе, правда, заключенный сам не знал, куда и почему его отправляют.
«Я не видел Михаила всего около недели, но при последней встрече ничего не предвещало его скорого перевода куда-либо», — сообщил господин Хархорин.
В управлении ФСИН по Белгородской области от
Напомним, что Михаил Ефремов прибыл в ИК-4 в Алексеевку из столичного СИЗО-5 «Водник» вскоре после того, как Мосгорсуд утвердил ему обвинительный приговор за совершенное в пьяном виде ДТП на Садовом кольце, при котором погиб водитель «Granta Фургона» Сергей Захаров. Апелляционная инстанция лишь чуть изменила приговор Пресненского суда, снизив наказание по ч. 4 ст. 264 УК РФ с восьми до семи с половиной лет лишения свободы.
В недавнем блицинтервью «Ъ» Михаил Ефремов сообщал, что находится в приемлемых условиях, получил от соседей уважительное прозвище Дядя Миша и работает на швейном производстве, занимаясь вставкой замков в молнии.
Сергей Сергеев