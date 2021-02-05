Суд отложил на 12 февраля процесс в отношении Навального по делу о клевете

«На сегодня завершаем допрос свидетеля. Переносим заседание на 10:00 мск 12 февраля. Будет продолжен допрос свидетелей обвинения», — постановила судья. О переносе заседания попросила прокурор в связи с окончанием рабочего дня.
Суд в пятницу успел заслушать показания потерпевшего и трех свидетелей обвинения. Как передает корреспондент ТАСС, на протяжении всего процесса Навальный кричал на свидетелей, перебивал судью и допускал разного рода оскорбления в адрес ветерана, его семьи, журналистов, судьи и прокурора.
Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.
По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину он не признает.
Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
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