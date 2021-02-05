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19:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Мусорный коллапс в Дагестане стал поводом для возбуждения еще одного уголовного дела

Уголовное дело о халатности возбуждено республиканским управлением Следственного комитета России (СКР) в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева. Его бездействие, считают следователи, позволило руководству управляющей компании «Лидер» похитить 235 млн руб., выделенных на транспортировку мусора на санкционированный полигон.

Источник: Пресс-служба минприроды Дагестана

Дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ. Часть первая этой статьи предусматривает в качестве максимального наказания исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.

По версии следствия, в ноябре 2018 года министерство заключило с региональным оператором, управляющей компанией (УК) «Лидер», два соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Соглашения предполагали наличие безотзывной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия соглашения со дня его вступления в силу. Однако на январь—сентябрь прошлого года такой гарантии у «Лидера» не было. В течение всего года руководство УК транспортировало ТКО на земельном участке, не предназначенном и не обустроенном для этих целей, а не на расположенном в Избербаше санкционированном полигоне.

По данным следствия, такая «экономия» на транспортных расходах позволила руководителям регоператора похитить более 235 млн руб.

Минприроды обязано было контролировать исполнение «Лидером» возложенных на него обязанностей и инициировать рассмотрение вопроса о лишении его статуса регионального оператора. Однако руководитель министерства своевременно не среагировал на действия управляющей компании.

Бездействие бывшего министра Набиюлы Карачаева, считает следствие, стало причиной оказания услуг по вывозу ТКО, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и населения в целом, и привело к нарушению прав и законных интересов жителей Махачкалы и Каспийска на благоприятную окружающую среду.

В вину бывшему министру вменяется и то, что республика была лишена возможности получения денежной компенсации за неисполнение «Лидером» своих обязательств.

Набиюла Карачаев был назначен на пост министра в июле 2014 года. В конце декабря прошлого года врио главы республики освободил его от должности с формулировкой «по собственному желанию». Сам господин Карачаев написал на странице министерства в Instagram, что принял решение подать в отставку «с небольшой грустью, но с большим желанием идти дальше».

Как сообщал «Ъ», руководители УК «Лидер» стали фигурантами нескольких уголовных дел. Вчера Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего гендиректора Дмитрия Зуева на два месяца, сегодня на такой же срок был заключен под стражу и. о. гендиректора Мурад Гаджимагомедов.

Юлия Рыбина, Махачкала

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