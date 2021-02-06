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11:05 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 16 627 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 627. Общее количество инфицированных достигло 3 951 233, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,42%.

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Источник: Reuters

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской области, Ингушетии и Хакасии (0,2%).

В частности, за сутки было выявлено 955 случаев заражения в Московской области, 472 — в Нижегородской области, 369 — в Воронежской области, 361 — в Ростовской области, 323 — в Свердловской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 438 678 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 831. Всего уже вылечились 3 436 326 человек. Таким образом, 12 дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения.

Общая доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 012 пациентов в Московской области, 863 — в Челябинской области, 437 — в Нижегородской области, 427 — в Ростовской области, 418 — в Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 497 против 527 днем ранее. Всего от инфекции умерли 76 229 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 1,93%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Московской области зарегистрировали 31 смерть, в Ростовской — 28, в Красноярском крае — 24, в Краснодарском — 17.

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