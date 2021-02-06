12:53 (мск), источник: Известия
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане
Деятельность законспирированной террористической ячейки пресечена в Дагестане. Об этом 6 февраля сообщили в
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«Пятого февраля в результате проведенного комплекса
Указанные лица были задержаны при изъятии тайника, в котором находились снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее, 22 января, стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили в Башкирии теракт против правоохранителей. Задержан россиянин, подозреваемый в подготовке нападения.
Задержанный, судя по переписке в гаджетах, получал инструкции от террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории РФ).