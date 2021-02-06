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14:31 (мск), источник: РБК

WSJ сообщила о найденных МАГАТЭ радиоактивных следах в Иране

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на двух объектах в Иране следы радиоактивных веществ, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех неназванных дипломатов. По данным источников издания, пробы были взяты во время инспекции осенью 2020 года. Какие именно вещества были найдены, дипломаты не уточнили, однако, как пишет WSJ, их наличие может указывать на то, что Иран «предпринял шаги по созданию ядерного оружия».

Источник: AP 2020

Собеседники газеты уточнили, что МАГАТЭ еще не проинформировало страны-участницы о результатах инспекции. Агентство запросило у Ирана объяснения по обнаруженным материалам, дипломаты назвали это стандартной практикой.

В МАГАТЭ не стали комментировать информацию.

В 2019 году организация обнаружила на объекте в Тегеране частицы урана, информацию о котором Иран ранее не предоставлял МАГАТЭ, передает WSJ. После этого агентство заявило о необходимости проинспектировать другие объекты.

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В марте 2020-го гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о случаях использования незаявленных ранее ядерных материалов на трех объектах в Иране и призвал Тегеран обеспечить к ним доступ. Летом прошлого года Иран согласился его предоставить. При этом власти страны подчеркнули, что никогда не стремились к обладанию ядерным оружием.

В начале текущего года агентство заявило, что иранское руководство начало установку оборудований для производства уранового металла. В Тегеране в ответ сообщили, что это делается «в связи с разработкой нового типа двигателя».

Несмотря на это, правительства Великобритании, Франции и Германии осудили подготовку иранских властей к разработке металлического урана, который может применяться в ядерных реакторах и оружии. Они указали, что планы противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий от 2015 года, согласно которому Иран обязуется не участвовать в разработках и исследованиях урановой металлургии в течение 15 лет.

В начале января Тегеран запустил на ядерном объекте в Фордо производство обогащенного урана до 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке лимит в 4%. В США этот шаг назвали «ядерным вымогательством» и выразили надежду, что МАГАТЭ продолжит мониторинг иранской ядерной программы.

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