WSJ сообщила о найденных МАГАТЭ радиоактивных следах в Иране

Собеседники газеты уточнили, что МАГАТЭ еще не проинформировало страны-участницы о результатах инспекции. Агентство запросило у Ирана объяснения по обнаруженным материалам, дипломаты назвали это стандартной практикой.
В МАГАТЭ не стали комментировать информацию.
В 2019 году организация обнаружила на объекте в Тегеране частицы урана, информацию о котором Иран ранее не предоставлял МАГАТЭ, передает WSJ. После этого агентство заявило о необходимости проинспектировать другие объекты.
В марте 2020-го гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о случаях использования незаявленных ранее ядерных материалов на трех объектах в Иране и призвал Тегеран обеспечить к ним доступ. Летом прошлого года Иран согласился его предоставить. При этом власти страны подчеркнули, что никогда не стремились к обладанию ядерным оружием.
В начале текущего года агентство заявило, что иранское руководство начало установку оборудований для производства уранового металла. В Тегеране в ответ сообщили, что это делается «в связи с разработкой нового типа двигателя».
Несмотря на это, правительства Великобритании, Франции и Германии осудили подготовку иранских властей к разработке металлического урана, который может применяться в ядерных реакторах и оружии. Они указали, что планы противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий от 2015 года, согласно которому Иран обязуется не участвовать в разработках и исследованиях урановой металлургии в течение 15 лет.
В начале января Тегеран запустил на ядерном объекте в Фордо производство обогащенного урана до 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке лимит в 4%. В США этот шаг назвали «ядерным вымогательством» и выразили надежду, что МАГАТЭ продолжит мониторинг иранской ядерной программы.