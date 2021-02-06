Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 февраляПервый официальный огнетушитель, авиакатастрофа Ту-104 в Пушкине, открытие Олимпийских игр в Сочи и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Крещенские купания
21Скончался Василий Лановой
6 февраля, источник: Lenta.Ru

Нидерланды не станут расследовать вину Украины в деле о крушении Boeing

Расследование по поводу незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день, когда был сбит малайзийский Boeing 777 в 2014 году, закрыто. Такое решение Нидерланды приняли после доклада Фонда безопасности полетов. Об этом со ссылкой на правительство королевства сообщает РИА Новости.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Эксперты проверили 34 случая крушения гражданских самолетов, произошедших в зоне военных конфликтов. Одним из ключевых выводов исследования стало объяснение действий Киева.

Как указано в докладе, украинские власти не могли знать реальную угрозу для гражданской авиации на той высоте, где лайнер был поражен ракетой. В фонде также отметили, что о возможности атаки пассажирских лайнеров не было известно и российским авиационным властям, которые отвечали за безопасность в прилегающих к конфликту зонах.

Власти Нидерландов указывают, что доклад подготовлен в тесном сотрудничестве с Россией и Украиной и вскоре будет передан обеим сторонам. Таким образом, подчеркивается в сообщении, нет никаких поводов пересматривать позицию, которая заключается в невозможности привлечения Украины к ответственности по такому обвинению. На необходимости следственных действий с момента катастрофы настаивала Россия, полагая, что Киев не ввел бесполетную зону умышленно.

Лайнер 17 июля летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек, граждане десяти государств. В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам, в том числе бывшему главе непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков.

Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года. Россия сомневается в выводах следственной группы и считает их предвзятыми, поскольку та отказывается принимать точку зрения Москвы относительно трагедии. В свою очередь Украина призывает Россию признать ответственность за крушение рейса MH17.

 Байден пообещал заставить Россию заплатить за все
Зеленский был надеждой Украины. Почему страна хочет нового президента?
Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку «Северного потока - 2»
Экс-главу дагестанского села убили в отделе полиции Махачкалы
Саакашвили призвал Украину готовиться к потере Херсона
Сербия выдала РФ обвиняемую в мошенничестве на 295 млн рублей
Летевший в Амстердам самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
На Луне нашли мячик для гольфа, оставленный там 50 лет назад
Ученые назвали главные факторы распространения коронавируса
Здоровье
Эксперт назвал причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19 Дело в предыдущих болезнях.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Секта Сати Казановой оказалась опасной для жизни
Горячие темы на Авто
Пляши польку Матвеев, письмо тебе пришло ! 282
Не плеваться, я щас о политике немного тавоэтова 215
Гипотетически 176
а дядя Вася жарит в темноте. 172
Кино
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой Премьеру драмы «Северный ветер» посетили главные звезды российской киноиндустрии
Новости партнеров
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Дети
Мария Миронова с годовалым сыном отдыхает на Мальдивах Актриса показала милое фото с мальчиком
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь