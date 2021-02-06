16:07 (мск), источник: ТАСС
Пассажирский самолет Москва — Амстердам подал сигнал тревоги
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва — Амстердам, подал сигнал тревоги, свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com. Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя около 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. м над Тверской областью подал сигнал тревоги и изменил курс.
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