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16:07 (мск), источник: ТАСС

Пассажирский самолет Москва — Амстердам подал сигнал тревоги

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва — Амстердам, подал сигнал тревоги, свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com. Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя около 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. м над Тверской областью подал сигнал тревоги и изменил курс.

В настоящее время он движется в сторону Москвы на высоте около 8,5 тыс. м.

Ситуация с возвращением рейса Москва — Амстердам в Шереметьево не представляет угрозы для жизни и здоровья пассажиров, сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо и около 17:00 совершит посадку. Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет», — говорится в сообщении.

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