Источник: экс-главу дагестанского села убили в отделе полиции Махачкалы

«По предварительной информации, в отделе полиции в Махачкале убит экс-глава села Новокули Новолакского района республики. Обстоятельства случившегося пока неизвестны», — сказал собеседник агентства.
Информацию об инциденте подтвердил ТАСС другой источник в правоохранительных структурах республики.
«Подозреваемый задержан на месте происшествия. Скрыться не пытался», — сообщил источник. По предварительным данным, подозреваемый — сотрудник одной из силовых структур, добавил собеседник агентства.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.