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10:08 (мск), источник: Daily Storm

СКР задержал подозреваемых в убийстве экс-главы села в Дагестане

Следственный комитет (СК) России задержал двух человек по подозрению в убийстве экс-главы села Новокули Абакара Капланова. Оба задержанных являются сотрудниками Росгвардии, отметили в ведомстве. По предварительным данным, причиной убийства стал земельный спор.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного пунктом “ж” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.

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Ранее в Росгвардии обещали обеспечить всестороннее расследование инцидента. «Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

РИА Новости со ссылкой на Рамзана Султанова, троюродного брата убитого, сообщило, что у погибшего «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села. Предположительно, конфликт «начался на почве земельных споров». По его словам, в тело Капланова выпустили 38 пуль.

Убийство Капланова произошло в ночь на 7 февраля. Из-за инцидента к зданию Советского РОВД в Махачкале в ночь на 7 февраля вышли более 300 жителей села Новокули. МВД привлекло для контроля за ситуацией порядка 130 полицейских.

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