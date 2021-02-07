10:08 (мск), источник: Daily Storm
СКР задержал подозреваемых в убийстве экс-главы села в Дагестане
Следственный комитет (СК) России задержал двух человек по подозрению в убийстве
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«Возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного пунктом “ж” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.
Ранее в Росгвардии обещали обеспечить всестороннее расследование инцидента. «Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.
РИА Новости со ссылкой на Рамзана Султанова, троюродного брата убитого, сообщило, что у погибшего «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села. Предположительно, конфликт «начался на почве земельных споров». По его словам, в тело Капланова выпустили 38 пуль.
Убийство Капланова произошло в ночь на 7 февраля.